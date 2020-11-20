На юго-запад Японии могут направить группу военных из-за вспышек птичьего гриппа

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Власти префектуры Кагава на юго-западе Японии призвали Силы самообороны страны направить группу военных для ликвидации последствий возникших в этом регионе вспышек птичьего гриппа. Об этом в пятницу сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что руководство префектуры в рамках санитарных мер намерено забить около 850 тыс. кур, которые находятся на местных птицефабриках. Всего с начала ноября на территории Кагавы было выявлено семь очагов распространения этого заболевания.

5 ноября власти префектуры обнаружили первую вспышку птичьего гриппа в регионе, в связи с чем было ликвидировано около 330 тыс. кур.