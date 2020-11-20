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В США отложили первую за десятилетия казнь женщины, осужденной на федеральном уровне

Благодаря такому решению у ее адвокатов появится время на подготовку ходатайства для смягчения приговора

ТАСС, 20 ноября. Федеральный суд США в четверг отложил приведение в исполнение смертной казни осужденной женщины, которой впервые за несколько десятилетий был вынесен соответствующий приговор на федеральном уровне. Как пояснил телеканал NBC, адвокаты преступницы не смогли подготовить прошение о ее помиловании из-за того, что заразились коронавирусом.

Согласно судебному распоряжению, казнь Лизы Монтгомери, насмерть задушившей беременную женщину в 2004 году, не может состояться до конца 2020 года. Телеканал отмечает, что благодаря такому решению у ее адвокатов появится время на подготовку ходатайства для смягчения приговора клиентке.

В середине октября Министерство юстиции США сообщило, что казнь Монтгомери состоится 8 декабря. Отмечалось, что приговор должен быть проведен в исполнение посредством смертельной инъекции в штате Индиана. Согласно данным агентства Reuters, последний раз в Соединенных Штатах осужденную на федеральном уровне женщину казнили в 1953 году.

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