Минздрав Японии не намерен пересматривать одобрение на использование ремдесивира

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии не намерено в настоящий момент пересматривать одобрение на использование препарата ремдесивир для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като, комментируя информацию о решении экспертов Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовать этот препарат для госпитализированных пациентов.

"В Японии проходит лечение больных с использованием ремдесивира, который получил одобрение в мае в связи с выявлением определенной эффективности этого препарата в ходе ряда клинических испытаний, а также исходя из разрешения на его использование в США. Насколько мне известно, в настоящий момент Минздрав не считает необходимым пересматривать решение по поводу одобрения [ремдесивира]", - подчеркнул генсек кабмина.

20 ноября ВОЗ в своем заявлении со ссылкой на выводы международной группы экспертов отметила, что ремдесивир не предназначен для пациентов с COVID-19, помещенных на лечение в больницы, независимо от тяжести их заболевания, поскольку на настоящий момент нет доказательств, что он улучшает выживание или снижает необходимость проведения вентиляции легких.

Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences, разработавшая ремдесивир, ранее утверждала, что его применение сокращает период выздоровления при COVID-19 до четырех дней.

С начала пандемии в Японии зафиксировано около 126,2 тыс. инфицированных, количество летальных исходов достигло 1 961, выздоровели порядка 107,6 тыс. человек.