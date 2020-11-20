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Пандемия COVID-19

В США за сутки умерли почти 2 тысячи заразившихся коронавирусом

Это самый высокий уровень с начала пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Количество летальных исходов среди заразившихся новым коронавирусом превысило в США 1,9 тысячи в сутки. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По его сведениям, 19 ноября в США умерли 1 964 пациента с заболеванием, вызываемым коронавирусом. Это самый высокий уровень с начала пандемии в марте. Предыдущий антирекорд - 1 707 смертей - был зафиксирован 17 ноября.

Суточный прирост количества случаев инфицирования коронавирусом в четверг составил 182 601. Это тоже самый высокий показатель с марта.

В целом в США, по информации университета, зарегистрировано более 11,71 млн случаев заражения, умерли 252 514 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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