Минздрав помог разработать дорожную карту в Приамурье из-за ситуации с коронавирусом

"Представители министерства здравоохранения РФ отработали [в регионе] два дня. Проверили, как организована работа и помощь пациентам в стационарных и амублаторно-поликлинических условиях. Разработана дорожная карта, которую [региональный Минздрав] будет сейчас отрабатывать", - говорится в сообщении.

Комиссия Минздрава РФ работала в Амурской области по поручению Трутнева. На своей странице в Instagram губернатор области Василий Орлов отметил, что специалисты заходили в "красную зону", посмотрели, как организована работа инфекционных госпиталей. "Обстановка сложная, но не хуже, чем в других регионах. Рекомендации, которые нам дали специалисты из Москвы, мы постараемся учесть", - написал он.

За счет областного и федерального бюджетов в регионе закупили лекарственные препараты для пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. "Мы заключили контракты с поставщиками, чтобы обеспечивать лекарствами наших пациентов. Препараты идут к нам поэтапно, производители не успевают быстро производить такой большой объем на всю страну. По мере того, как к нам поступают лекарственные препараты, они сразу разнаряжаются и передаются в медицинские организации и доводятся до пациентов. Они не ждут на складе ни одного дня", - отметила и. о. министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

Руководитель областного Минздрава добавила, что в регионе ожидают большие поступления лекарственных препаратов. "Это удовлетворит большой спрос, который сейчас есть", - подчеркнула она.

Режим повышенной готовности в регионе действует с 27 января. В октябре в регионе начали вводить второй этап ограничений, в частности, они касаются работы общепита в городах Благовещенск, Белогорск, Зея, Свободный, Тында и Шимановск. Введены ограничения на проведение культурных мероприятий учреждениями, подведомственным региональному Минкульту, запрещено проводить спортивные соревнования областного, всероссийского и международного уровней. В Амурской области зарегистрировано 9 666 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 97 человек умерли.