И. о. замглавы Пентагона заразился коронавирусом после встречи с министром обороны Литвы

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности замглавы Пентагона по политическим делам Энтони Тата заразился коронавирусом после того, как он на прошлой неделе провел встречу с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом, у которого впоследствии был обнаружен COVID-19. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении официального представителя Минобороны США Джонатана Хоффмана.

По его словам, в четверг посольство Литвы сообщило американскому оборонному ведомству о том, что результаты теста главы Минобороны республики на коронавирус оказались положительными. "Министр Кароблис посетил 13 ноября 2020 года Пентагон, где встретился со многими представителями руководства, включая и. о. министра обороны Криса Миллера. В тот день он также встретился с министрами армии и ВВС, а также с Энтони Татой, исполняющим обязанности заместителя министра обороны по политическим делам. В понедельник, 16 ноября, [литовский] министр встретился с министром ВМС", - отметил представитель Пентагона.

По его словам, после встреч все их участники прошли тест на коронавирус. В четверг после получения уведомления о заболевании Кароблиса Тата прошел два теста на COVID, которые показали положительный результат. "Следующие 14 дней он будет находиться дома на самоизоляции в соответствии с рекомендациями ЦКПЗ (федеральных Центра по контролю и профилактике заболеваний - прим. ТАСС)", - отметил Хоффман.

Он подчеркнул, что власти продолжают "отслеживать контакты сотрудников министерства обороны с литовской делегацией или Татой, принимаются соответствующие меры предосторожности в соответствии с рекомендациями ЦКПЗ".

Как сообщила ранее пресс-служба Минобороны Литвы, после положительного теста в четверг глава ведомства "изолировался для лечения, как и его ближайшее окружение". Он "чувствует себя хорошо, никаких симптомов болезни не наблюдается".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 11,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 252,5 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.