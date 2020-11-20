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В России могут ввести штрафы для соцсетей за неудаление запрещенной информации

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн не стал уточнять размер планируемых санкций
Здание Госдумы РФ Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Здание Госдумы РФ
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Законопроект об ответственности для социальных сетей за нарушение российского законодательства подготовлен, он предусматривает штрафы за неудаление противоправного контента. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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"Да, такой законопроект подготовлен. Предлагаются штрафы", - сказал Хинштейн, отвечая на соответствующий вопрос.

Парламентарий пояснил, что речь не идет об оборотных штрафах, но не стал уточнять размер планируемых санкций.

О законопроекте

В четверг Хинштейн сообщил ТАСС, что закон об административных штрафах до 15 млн рублей для владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную информацию, включая детскую порнографию и экстремистские материалы, планируется принять до конца года.

Ранее член думского комитета по информполитике Антон Горелкин отмечал, что запреты для бизнеса на сотрудничество с социальными сетями, нарушающими законодательство РФ, и их блокировка не являются приоритетными инструментами регулирования. Он выступал с инициативой ограничить размещение рекламы в соцсетях-нарушителях.

В августе Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям (куда была интегрирована ассоциация "Лига безопасного интернета") направил в рабочую группу комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложение о штрафах в размере 1-1,5% от годового оборота компаний для социальных сетей за неудаление деструктивного контента, в том числе связанного с призывами к суициду и пропагандой криминальных субкультур.

Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, в свою очередь, предлагал обязать владельцев иностранных соцсетей открывать свои представительства в России.

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