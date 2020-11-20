Строящийся в Казани биатлонный комплекс планируют сдать в 2022 году

КАЗАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Сдача строящегося в Казани биатлонного комплекса запланирована на 2022 год, объект возводят за счет средств республиканского бюджета. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

"Объект строится за счет средств республиканского бюджета. Комплекс включает в себя лыжно-биатлонную трассу для соревнований и прогулочного катания, биатлонное стрельбище, здание проката лыж с раздевалками, помещение буфета и зоной подготовки лыж", - говорится в ответе пресс-службы на запрос.

На территории также располагаются здание хозблока для хранения специальной техники (ратрака, снегоходов), КПП, здание хранения горюче-смазочных материалов и трибуны. Вдоль всей трассы предусмотрены и система искусственного освещения на 3,2 км. Объект огорожен и оснащен периметральной сигнализацией.

"Сдача объекта планируется на 2022 год", - говорится в ответе.

Название объекта определит балансодержатель. На сегодняшний день рассматриваются две кандидатуры для передачи объекта на баланс - это РОО "Федерация лыжных гонок и биатлона" Республики Татарстан и ГБУ "Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Барс".

21 июля 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о расширении границ Казани, он вступил в силу с 16 ноября. Ранее депутаты Госсовета республики приняли во втором чтении и в целом закон, согласно которому границы города расширяются за счет шести участков в Лаишевском муниципальном районе Татарстана для строительства биатлонного комплекса.