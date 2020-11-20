Суд продлил арест на два месяца экс-управляющему красноярского отделения Пенсионного фонда

КРАСНОЯРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест до 19 января 2021 года экс-управляющему отделения Пенсионного фонда России по краю Денису Майбороде, которому инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Красноярского краевого суда.

"Денису Майбороде снова продлили арест еще на 2 месяца, всего до 12 месяцев - до 19 января 2021 года включительно", - сообщили в суде.

Майборода подозревается в получении взятки в 13 млн рублей, он был задержан в конце января этого года. По версии следствия, подозреваемый, сговорившись со своим заместителем, получил взятку за обеспечение победы коммерческой фирмы в аукционе на приобретение здания для размещения отделения фонда в Ленинском районе Красноярска по максимальной цене контракта. Позднее арбитражный суд края признал сделку незаконной.

В 2018 году СК России возбудил уголовное дело по факту хищения 75 млн рублей при покупке административных зданий. Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей, однако экспертиза установила, что реальная стоимость этих объектов примерно в 2,5 раза меньше. В рамках этого уголовного дела был задержан заместитель управляющего отделением ПФР Алексей Трофимов.