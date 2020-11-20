В Улан-Удэ расширят парк машин в службе такси для амбулаторных пациентов с COVID-19

УЛАН-УДЭ, 20 ноября. /ТАСС/. Парк машин в службе такси в Улан-Удэ, организованной для амбулаторных пациентов с COVID-19, будет расширен. Об этом сообщили журналистам в пятницу в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с пандемией.

В Улан-Удэ в начале ноября из-за сложной эпидобстановки в условиях пандемии коронавируса была создана служба такси для амбулаторных пациентов с COVID-19. Услугами такого такси могут воспользоваться пациенты с коронавирусом, лечащиеся на дому, которым необходимо посещать медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких и других обследований.

"На сегодняшний день в службе бесплатного "ковидного" такси задействованы десять автомобилей. Их количество будет увеличено по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова", - сообщили в оперштабе, добавив, что сейчас машины работают без выходных с 08:00 до 23:00 по местному времени, за почти две недели перевезено более 900 пациентов.

Для координации работы создана диспетчерская служба в администрации Улан-Удэ. При этом, как пояснили в Минздраве Бурятии, сами пациенты не могут вызывать специализированное такси - это делают при необходимости лечащие их врач. Также к услугам такси медики обращаются для транспортировки пациентов между стационарами, если необходимо провести дополнительные обследования.

В автомобилях обеспечена эпидемиологическая безопасность: салон разделен защитным "экраном", водители работают в средствах индивидуальной защиты. В течение дня три раза проводится дезинфекция всего салона. Также водители проходят тестирование на COVID-19 каждые 10 дней.

Вопрос транспортного обслуживания врачей и пациентов в условиях пандемии 18 ноября затронул в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин. Он отметил, что служба такси может быть задействована, но "по какому-то устойчивому, понятному тарифу, о котором местным властям нужно договариваться".