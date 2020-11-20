В Кузбассе выздоровел медработник, заразившийся коронавирусом после вакцинации

КЕМЕРОВО, 20 ноября. /ТАСС/. Медицинский работник из Кемеровской области, у которого после первой из двух прививок от COVID-19 было выявлено заражение коронавирусом, выздоровел и вернулся к работе. Новых случаев заражения среди привитых добровольцев в регионе не выявлено, сообщила на брифинге в пятницу заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

"Доктор благополучно выздоровел, вышел на работу. Больше не было случаев [заражением коронавирусом после вакцинации]", - сказала Зеленина.

Вакцинация от коронавируса началась в Кузбассе в октябре. Первыми 42 дозами, которые поступили в регион, были привиты медики-добровольцы из Кемеровской инфекционной больницы, центра переливания крови и поликлиник города Кемерова. Вторую инъекцию, согласно правилам, они должны получить через три недели после первой. После вакцинации в течение двух месяцев они находятся под наблюдением и ведут дневники своего самочувствия.

Случаи заражения медиков после первой вакцинации также были выявлены в Алтайском крае, где коронавирус был выявлен у троих привитых медработников, и в Томской области, где заразились пять вакцинированных медработников.

По данным регионального оперативного штаба на 20 ноября, в Кузбассе зарегистрировано 19 016 случаев заражения коронавирусом, в том числе 175 за минувшие сутки. Выздоровели 15 496 человек, умерли 330, остальные находятся под наблюдением медиков. Жителям региона в возрасте старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию, работодателям желательно перевести порядка 30% сотрудников на дистанционную работу.