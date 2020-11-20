Умер заслуженный художник России Равиль Исмагилов

ТАСС, 20 ноября. Генеральный директор пермского "Дома художника", заслуженный художник России Равиль Исмагилов умер на 81-м году жизни, сообщила пресс-служба министерства культуры края.

"19 ноября на 81-м году ушел из жизни Равиль Барилович Исмагилов - заслуженный художник России, председатель пермского отделения Союза художников РФ в 2004-2019 гг., генеральный директор пермского "Дома художника", - говорится в сообщении.

Его характеризуют как художника "с неиссякаемой творческой энергией", он был одним из самых значимых авторов Пермского края. Среди наиболее известных его работ портреты кинорежиссера Михаила Заплатина, писателя Михаила Голубкова, мемориальный рельеф губернатору Карлу Модераху. "Исмагилов много путешествовал в том числе в составе экспедицией пермских кинодокументалистов. Во время экспедиций художник познакомился и вдохновился суровой природой приполярного Урала, Тиманской тундры, горными пейзажами Тушетии. В этих поездках Исмагиловым была создана целая серия живописных полотен и графических работ", - добавили в министерстве.

Равиль Исмагилов родился в Молотове 28 октября 1940 года, получил специальность техника-энергетика в Пермском техникуме железнодорожного транспорта, одновременно занимался в изобразительной студии при Пермской государственной художественной галерее. Позже поступил в Казанское художественное училище на театральное отделение. После окончания учебы он был назначен главным художником Сылвинского стекольного завода, добился признания в живописи, рисунке, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и дизайне интерьеров.