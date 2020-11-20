В комитете Думы не видят необходимости в пересчете стоимости учебы в вузах из-за удаленки

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Студенты вузов, обучающиеся очно и на договорной основе, вправе вернуть средства, потраченные на учебу, если докажут, что обучение было некачественным. В связи с этим нет необходимости на законодательном уровне принимать решение о перерасчете стоимости обучения из-за перехода вуза на дистанционной формат работы, считает заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова ("Единая Россия").

В представленном в четверг докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о защите прав человека в условиях распространения коронавируса говорится о необходимости разработать механизм перерасчета стоимости очного обучения в вузах в связи с их переходом на дистанционную работу. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, в котором депутаты "Справедливой России" предлагали обязать вузы снижать стоимость обучения в случае перехода на дистанционный формат, в том числе при угрозе возникновения ЧС.

"Сейчас существует статья 29 "Права потребителя при обнаружении недостатков оказанной услуги" в федеральном законе "О защите прав потребителя", согласно которой студент может отказаться от исполнения договора, доказав факт некачественного обучения. Тогда поставщик обязан вернуть вложенные потребителем средства. Наличие этой статьи лишает смысла новый законопроект", - отметила Тутова в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу.

По словам Тутовой, при обсуждении вопроса возможного снижения стоимости обучения в период пандемии "необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса". При этом у студентов есть возможность предъявить вузу претензии за некачественное оказание услуг и требовать возврата части оплаты. "Факт некачественного образования подтверждается при предъявлении доказательств не выполненного вузами учебного плана. Если и тогда вуз отказывается вернуть деньги, то у студента есть все права подавать в суд", - сказала депутат.

Кроме того, напомнила она, согласно действующим сегодня нормам закона об образовании, исключительным правом снижения стоимости платных образовательных услуг по договору обладает организация, осуществляющая образовательную деятельность. При этом Минобрнауки РФ не является стороной таких договоров, поэтому все документы ведомства, касающиеся регулирования правоотношений, носят рекомендательный характер и не становятся обязательными для исполнения. По словам Тутовой, такие нормы не позволяют "оперативно решать ситуации, возникающие в период введения режима повышенной готовности, связанного с эпидемией коронавируса". "Половина всех студентов России учатся на платной основе. И ни один вуз пока не объявлял о том, что готов снижать стоимость. На мой взгляд, этот вопрос нужно решать локально и точечно, так как в ряде регионов осталась смешанная система обучения", - подчеркнула Тутова.

По ее мнению, дистанционный формат обучения стал "моральным и техническим испытанием" как для преподавателей, так и для студентов. "Вузы в сложнейшей ситуации сделали все возможное, чтобы образовательный процесс не только состоялся, но и качественно проводился. Вопрос для вузов звучит резонансно, потому что учреждения не готовы перерассчитать [стоимость обучения] по новой формуле, ведь у преподавателей нагрузка только увеличилась", - отметила Тутова.

Возможный иск студентов МГУ

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что более двух десятков студентов-контрактников МГУ подготовили коллективный иск к вузу, связанный с форматом обучения. По договору оно должно проходить в очной форме, а из-за перехода на удаленку его качество "снизилось в разы", отметило издание со ссылкой на документ. Студенты требуют произвести перерасчет за два семестра. В МГУ заявили ТАСС, что вуз принял исчерпывающие меры, направленные на сохранение непрерывности учебного процесса в условиях пандемии.

Как подчеркнули в Минобрнауки, сохранение качества образования при переходе вузов на дистанционный формат работы является ключевым требованием ведомства.