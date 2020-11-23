"Черная пятница": когда и где искать максимальные скидки

В России уже традиционно проходит акция "Черная пятница". Магазины обещают скидки до 90%, но нужно быть внимательными, чтобы не натолкнуться на фейковый дисконт и не потратить лишнего.
Что такое "Черная пятница"?
Это пятница после Дня благодарения в США, которая открывает сезон рождественских распродаж. Как правило, приходится на промежуток с 23 по 29 ноября, в этом году это 27 ноября. Изначально "Черная пятница" главным образом проходила в офлайн-магазинах и длилась только до конца выходных, сейчас она перешла и в онлайн, и нередко распродажа именно под этим названием может длиться несколько недель, а то и месяц.
Хотя этот день и не официальный праздник, многие американцы часто берут отгулы, чтобы успеть в магазины. Исключение — сотрудники непосредственно ретейла, так как наплыв покупателей в "Черную пятницу" многократно возрастает.
Многие магазины в этот день открываются очень рано, а некоторые торговые центры начинают работать уже в полночь. А чтобы привлечь как можно больше посетителей, первым из них продавцы нередко предлагают самые большие скидки.
Почему эта пятница называется "черной"?
Нередко "черным" тот или иной день недели может становиться из-за неудач и рекордных падений на фондовых рынках. Например, знаменитый "черный четверг" 29 октября 1929 года, с которого стартовал биржевой крах, в свою очередь ознаменовавший начало Великой депрессии. Или "черный вторник" 16 декабря 2014 года, когда курс доллара на торгах превысил 80 рублей, а курс евро — 100 рублей.
Но распродажа "Черная пятница" стала исключением — ее современную трактовку чаще всего связывают с идиомой in the black, которая означает финансовый успех и отсылает к традиции отмечать прибыль в бухгалтерских книгах черным цветом, а убыток — красным.
А я могу участвовать в "Черной пятнице" в иностранных магазинах?
Хотя "Черная пятница" начиналась в офлайн-торговле, с развитием технологий она перешла и в онлайн, где плавно слилась со следующим за ней "Киберпонедельником" — они превратились в единые посвященные распродажам выходные. Так, в 2019 году в США онлайн-продажи в этот день достигли $7,4 млрд, что примерно на 20% больше, чем годом ранее. А 2020 год только усилит доминирование электронной коммерции — для многих офлайн-магазинов по-прежнему действуют коронавирусные ограничения.
Облегчить ручной мониторинг магазинов могут сервисы — агрегаторы скидок, которые обычно также собирают список крупнейших американских торговых сетей. Например:
Но помните, что не все иностранные магазины доставляют заказы в Россию и вам могут понадобиться услуги компании-посредника.
Как "Черная пятница" проходит в России?
В России ее популяризировали сравнительно недавно — первая акция прошла в 2013 году. При этом если в США "Черная пятница" начиналась именно в розничных магазинах, а уже затем начала переходить в онлайн, то в России она сразу стартовала в интернете.
Участниками распродажи становятся тысячи магазинов. Их предложения аккумулируются в основном на двух главных онлайн-ресурсах
Изначально участники российской акции собирались на сайте www.blackfridaysale.ru. Площадка даже на какое-то время зарегистрировала соответствующий товарный знак. Но в 2016 году часть онлайн-ретейлеров отделилась и решила проводить альтернативную "Настоящую Черную пятницу" при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), ее сайт — www.b-friday.com. Тогда же Роспатент отменил регистрацию бренда и признал "Черную пятницу" общественным достоянием. И теперь это название в России может использовать кто угодно. Что, собственно, и делает большинство магазинов, чтобы привлечь внимание покупателей.
Организаторы первой акции — компания "Блэк Фрайдэй" — прогнозируют в этом году участие на площадке более 200 интернет-магазинов и онлайн-сервисов. При этом они ждут такой же потребительский трафик, как и в 2019 году: примерно 3 млн человек.
Организаторы "Настоящей Черной пятницы" отметили, что, по данным исследования АКИТ, за последнее полугодие интернет-торговля выросла в два раза, что понятно на фоне коронавирусных ограничений. Плюс активность покупателей именно на распродаже может подстегнуть снижение доходов. Высок шанс, что люди еще больше ждут скидки, чтобы сэкономить на покупке подарков. Так что интернет-магазины ожидают рост покупок в два раза по сравнению с прошлогодней акцией.
Что другие пользователи покупают чаще всего?
По данным "Блэк Фрайдэй", популярнее всего у россиян электроника, смартфоны, одежда, косметика и детские товары.
Данные "Настоящей Черной пятницы" тоже подтверждают, что в прошлые годы самым большим спросом у россиян пользовалась электроника. Но пандемия изменила подход к онлайн-покупкам: за первую половину 2020 года россияне больше всего потратили на покупку одежды и обуви (30,2%) — эта категория впервые опередила категорию "Цифровая электроника и бытовая техника" (29,52%). Далее идут "Еда" (14,1%) и "Красота/здоровье" (4,4%).
Когда "Черная пятница" стартует и сколько она продлится?
На сайте www.blackfridaysale.ru "Черная пятница — 2020" стала четвергом — она начнется 26 ноября в 00:00 мск.
"Настоящая Черная пятница" на сайте www.b-friday.com стартует 27 ноября в 00:00 мск.
В обоих случаях акция продлится три дня.
В прочем, в этом году "Черная пятница" оказалась очень размытой из-за шквала предварительных распродаж, отметили в пресс-службе "Настоящей Черной пятницы".
Все ли скидки будут честными?
За этим нужно внимательно следить. Известно, что продавцы часто искусственно завышают цены перед распродажами, чтобы потом создать видимость больших скидок.
Например, сайт Geektimes.ru в свое время изучил размер скидок у крупнейшего китайского онлайн-ретейлера AliExpress во время ежегодной распродажи 11 ноября. Авторы исследования запустили мониторинг цен на полмиллиона товаров за два месяца до начала распродажи и в итоге выяснили, что реальный дисконт более 10% действовал лишь на каждый четвертый товар. Почти половина товаров продавалась с совсем незначительными скидками, а 28% скидок и вовсе оказались липовыми. Лидерами по количеству фейкового дисконта на AliExpress стали женская одежда, детские товары и компьютеры.
Чтобы купить товар с хорошей скидкой, нужно заранее ознакомиться с магазинами, участвующими в акции, их сайтами и ценами на интересующие товары, говорят эксперты.
Сравнить цены в разных магазинах и отследить изменение можно также в агрегаторах — например, "Яндекс.Маркет" показывает динамику за последние полгода.
Обе площадки, организующие "Черную пятницу", рассказали, что проводят предварительный выборочный мониторинг перед стартом акции, чтобы скидки были честными. Впрочем, пользователи всегда могут сообщить о случаях обмана. Тем более многие покупатели стали гораздо подкованнее — они заранее планируют покупки и следят за ценами в интернете.
"Сегодня в большинстве случаев причиной выявленного несоответствия являются технические проблемы. Завышение цены встречается, но значительно реже, чем, например, в 2013 или 2014 годах. Во многом это заслуга покупателей: массовая обратная связь стимулирует магазины серьезнее подходить к подготовке к событию", — отметила коммерческий директор BlackFridaySale.ru Светлана Харабурова.
И как не дать себя обмануть?
В 2018 году Роспотребнадзор дал для этого несколько рекомендаций.
В частности, ведомство отметило, что информация о товаре и цене должна быть полной, достоверной и четко сформулированной.
Также в Роспотребнадзоре напомнили покупателям, что купленные по акции товары можно обменять или вернуть в обычном порядке. То есть если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел вам по каким-то параметрам, то его можно обменять/вернуть в течение 14 дней, не считая дня покупки. Но помните об исключениях: нижнее белье, косметика, предметы личной гигиены, бытовая химия, мебель, ювелирные украшения и некоторые другие товары возврату и обмену не подлежат.
Если покупка оказалась некачественной, то кроме обмена или возврата у продавца можно потребовать устранить недостатки или вернуть часть уплаченной стоимости.
С жалобами россияне могут обратиться в местное управление Роспотребнадзора или через форму обращения на сайте.
Единственный способ найти идеальную скидку — мониторинг товаров на разных сайтах, считают на площадке "Настоящая Черная пятница". Так что придется набраться терпения в серфинге по интернету.
Как подготовиться к "Черной пятнице"?
- Определитесь с бюджетом, который готовы потратить. При этом откладывать деньги на "Черную пятницу" все-таки стоит заранее.
- Также лучше заблаговременно составьте список желаемых товаров, советуют ретейлеры. При этом старайтесь относиться к распродажам как к возможности купить нужные вещи со скидкой. Задайте себе вопрос, купили бы вы ту или иную вещь без нее. С другой стороны, в преддверии новогодних праздников "Черная пятница" может облегчить покупку подарков. Здесь мы писали, как подготовиться к новогодним праздникам так, чтобы не столкнуться с нехваткой денег в январе.
- Стоит также учитывать, что из-за роста продаж ретейлеры могут не успевать быстро отправлять заказы. Так что запаситесь терпением и будьте готовы, что придется подождать лишние несколько дней.
Здесь упоминался "Киберпонедельник". Это тоже распродажа? Когда она проходит?
"Киберпонедельник" придумали в США — для офисных работников, которые в понедельник после "Черной пятницы" продолжают покупки уже в интернет-магазинах. Сейчас обе эти распродажи слились в США в пятидневный марафон шопинга, который начинается в четверг на День благодарения, продолжается "Черной пятницей", субботой и воскресеньем, а заканчивается "Киберпонедельником".
Россия переняла и эту распродажу, но проходит она в последний понедельник января. Ближайшая состоится 25 января 2021 года.