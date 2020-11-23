"Черная пятница": когда и где искать максимальные скидки

Это пятница после Дня благодарения в США, которая открывает сезон рождественских распродаж. Как правило, приходится на промежуток с 23 по 29 ноября, в этом году это 27 ноября. Изначально "Черная пятница" главным образом проходила в офлайн-магазинах и длилась только до конца выходных, сейчас она перешла и в онлайн, и нередко распродажа именно под этим названием может длиться несколько недель, а то и месяц.

Хотя этот день и не официальный праздник, многие американцы часто берут отгулы, чтобы успеть в магазины. Исключение — сотрудники непосредственно ретейла, так как наплыв покупателей в "Черную пятницу" многократно возрастает.

Многие магазины в этот день открываются очень рано, а некоторые торговые центры начинают работать уже в полночь. А чтобы привлечь как можно больше посетителей, первым из них продавцы нередко предлагают самые большие скидки.