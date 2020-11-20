ОГЭ для 9 классов проведут в ранее установленные сроки

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Рособрнадзор планирует провести Основной государственный экзамен [ОГЭ] в 2021 году в ранее установленные сроки, изменение формата проведения итогового собеседования в 9-х классах на этом не отразится. Об этом в пятницу сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram.

"Проведение итогового собеседования в дистанционном формате не отразится на сроках проведения ОГЭ, т. к. даты проведения собеседования не изменились. Его планируется провести в основной срок 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что перенес сроки написания итогового сочинения в 11-х классах, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Его успешное написание является допуском к ЕГЭ. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, досрочный период сдачи ЕГЭ переносить из-за пандемии пока не планируется.

Также было принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к ОГЭ.

Проект расписания

В соответствии с проектом расписания ЕГЭ, планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный - с 22 марта по 16 апреля, основной - с 24 мая по 1 июля и дополнительный - с 3 по 17 сентября. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии, литературе и химии.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также планируется провести в три этапа: досрочный - с 20 апреля по 14 мая, основной - с 21 мая по 1 июля и дополнительный - с 3 по 22 сентября.