МЧС РФ передало Красному Кресту и Азербайджану список пропавших без вести в Карабахе

В встреча с Хантом прошла в пятницу в Степанакерте. Список был составлен по просьбе МЧС России. В нем, по словам Соловьева, в основном имена молодых людей. Представитель МККК заверил, что посодействует в установлении судьбы пропавших без вести.

Этот же список был передан Азербайджану. "Сейчас передал списки тех, кто пропал, то есть о них ничего не известно. Эти же списки я по нашим партнерским каналам, я имею в виду взаимодействие наше с МЧС Азербайджана, передал азербайджанской стороне. И азербайджанская сторона сказала, что уже взяли в проработку. То есть они по своим каналам также эти списки передали и по ним работают", - уточнил Соловьев журналистам после встречи.

Соловьев сообщил, что МЧС России планирует увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе. "Будет происходить наращивание группировки (МЧС РФ в Нагорном Карабахе). Психологов планируется направить, психологи будут работать", - сказал он.