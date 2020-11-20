Путин посадил рядом с собой фигурку из Малайзии во время выступления на саммите АТЭС

НОВО-ОГАРЕВО, 20 ноября. /ТАСС/. Оригинальная антропоморфная фигурка, "сидевшая" на столе у президента России Владимира Путина во время его выступления на саммите АТЭС, который проходит в этом году в режиме видеоконференции, оказалась сувениром из Малайзии. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это сувенир из Малайзии, который был прислан ко дню саммита организаторами", - пояснил Песков.

Путин вышел в эфир из своей резиденции в Ново-Огарево. За спиной главы государства был выставлен флаг АТЭС, а на столе помимо таблички с названием страны, которую представляет спикер, оказалась фигурка преимущественно синего цвета с одним большим глазом. Было похоже, что этот сувенир сшит из яркой малайзийской ткани.

Как правило, страны-организаторы подобных саммитов стараются познакомить участников с местным колоритом, угощают блюдами локальной кухни, организуют концерты народной музыки и так далее. Традиционным является и жанр совместного фото в национальных костюмах, от которого в 2020 году пришлось отказаться, так как весь саммит прошел онлайн.

Однако организаторы саммита все же нашли способ запечатлеть момент на фото. По окончании саммита после виртуальной церемонии подписания итоговой декларации лидеров попросили взять в руки экземпляр документа и приготовиться для общего снимка. Когда все они были готовы, на счет "раз-два-три" был "сфотографирован" экран видеоконференции, где лидеры всех экономик АТЭС держали в руках итоговый документ.