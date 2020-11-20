В новогоднюю ночь в Москве проверят соблюдение ресторанами запрета на работу после 23:00

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Соблюдение запрета на работу в ночное время, установленного мэром Москвы с целью снижения угрозы распространения коронавируса, проверят в ресторанах и других заведениях общественного питания столицы в новогоднюю ночь и новогодние праздники. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Контроль за выполнением указа мэра в городе ведется на постоянной основе. Проверки будут проходить и в новогодние праздники, включая новогоднюю ночь", - сказал Немерюк.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин 10 ноября усилил меры по предотвращению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. Так, в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время - с 23:00 мск до 06:00 мск.

Вводимые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно. Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов посетителей и работников.

Как отмечал Собянин в своем блоге, заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, столичные власти хотят избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий.

Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме повышенной готовности на рабочих местах для работодателя - юридического лица составляет от 100 до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тыс. рублей. За соблюдением исполнения закона в сфере торговли следят сотрудники Роспотребнадзора, профильного департамента, а также префектур и управ. За контроль предприятий, которые находятся в зданиях, отвечает Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, за контроль над площадками на открытом воздухе - Объединение административно-технических инспекций.

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