ВОЗ находится в контакте с США по вопросу восстановления членства в организации

ЖЕНЕВА, 20 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с американскими властями относительно восстановления в ней членства страны. Об этом заявил в пятницу на брифинге генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы находимся в контакте и уже направили свои сообщения", - отметил он. Однако более детальную информация глава ВОЗ предоставлять отказался, отметив, что "общение с лидерами через СМИ не помогает".

Действующий президент США Дональд Трамп 29 мая заявил о намерении полностью прекратить отношения США с ВОЗ, обвинив организацию в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса. Кроме того, в Вашингтоне сочли, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. Соединенные Штаты проинформировали ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.

Демократ Джозеф Байден, который ранее объявил себя победителем прошедших 3 ноября президентских выборов в США, заявил, что после вступления в должность намерен восстановить членство страны в организации.