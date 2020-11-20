Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Феофана

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков), умерший в пятницу 74-м году жизни, отличался решительностью и организаторскими навыками, что позволяло ему налаживать контакт с представителями разных конфессий. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Начав свои архипастырские труды сначала на Магаданской кафедре, затем почивший многие годы с усердием и ревностью совершал епископское делание на Северном Кавказе. Будучи человеком решительным и обладая прекрасными организаторскими способностями, почивший умел находить общий язык с представителями разных религиозных традиций и убеждений, пользовался заслуженным уважением окружающих", - говорится в соболезнованиях патриарха, опубликованных на сайте РПЦ.

Предстоятель русской церкви назвал митрополита Феофана ярким, талантливым и очень деятельным человеком. "Несколько лет он нес служение в Русской духовной миссии в Иерусалиме, был секретарем экзархата в Центральной и Южной Америке, трудился в Отделе внешних церковных связей, являлся представителем Патриарха Московского при Патриархах Александрийском и Антиохийском", - отметил он.

Патриарх напомнил, что митрополит также работал над развитием церковной жизни на Урале. "Последние годы почившего архипастыря были связаны с Татарстаном, где усилиями владыки осуществлялись многие значимые духовно-просветительские проекты, успешно развивался межрелигиозный диалог, строились и восстанавливались православные храмы и обители, в чем мне довелось убедиться и лично во время Первосвятительского визита в Казанскую епархию в 2016 году", - подчеркнул предстоятель РПЦ.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (в миру - Ашурков Иван Андреевич) родился 25 мая 1947 года в Курской области. 1 августа 2012 года он был возведен в сан митрополита. Умер в пятницу из-за вызванных коронавирусом осложнений.