МГУ оплатит скоростной интернет в общежитиях студентам, у которых нет на это средств

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова при поддержке благотворительного фонда "Вольное дело" и интернет-провайдера ЮМОС оплатит скоростной интернет студентам в общежитиях вуза, которые не могут этого сделать. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МГУ.

"Для общего улучшения качества связи в общежитиях специалисты МГУ при поддержке благотворительного фонда выпускника МГУ Олега Дерипаски "Вольное дело" и интернет-провайдера ЮМОС, обеспечивающего связь в университете, закупят совместные маршрутизаторы для установки в комнаты студентам, чье оборудование устарело, оплатят услуги связи студентам, не имеющим возможности оплачивать стоимость скоростного тарифа, и предоставят канал скоростью 20 мбит/ сек", - говорится в сообщении.

Кроме того, студентам дадут возможность дополнительного заработка в качестве персонала техподдержки для минимизации времени обработки заявок на подключение и оплату интернета.

Также вуз создаст в Telegram бота для оперативного обращения в техподдержку.