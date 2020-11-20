Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли. Главное о коронавирусе за 20 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 2 039 926 случаев заражения, из них новых — 24 318. За сутки умер 461 человек, за весь период — 35 311.
- Рособрнадзор перенес сроки написания итогового сочинения в 11-х классах.
- Роспотребнадзор дал рекомендации, как говорить с детьми о коронавирусе.
- Опрос показал, что каждая пятая женщина заявила о потере работы во время пандемии.
- Ученые разработали робота для взятия мазка на COVID-19.
Москва
- Всего зафиксировано 539 970 случаев заражения, из них новых — 6902.
Мир
- Всего зафиксировано более 57 млн случаев заражения, умерли более 1 363 000 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает временного ослабления карантина для празднования Рождества.
- В ВОЗ заявили, что за последний месяц выявлено больше случаев заражения, чем за полгода.
- Власти Сеула заявили о начале третьей волны коронавируса в столице.
- Трехдневный траур объявили в Сербии в связи со смертью патриарха Иринея из-за COVID-19.