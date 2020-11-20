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Пандемия COVID-19

Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли. Главное о коронавирусе за 20 ноября

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 2 039 926 случаев заражения, из них новых — 24 318. За сутки умер 461 человек, за весь период — 35 311. 
  • Рособрнадзор перенес сроки написания итогового сочинения в 11-х классах.
  • Роспотребнадзор дал рекомендации, как говорить с детьми о коронавирусе.
  • Опрос показал, что каждая пятая женщина заявила о потере работы во время пандемии.
  • Ученые разработали робота для взятия мазка на COVID-19.

Москва

  • Всего зафиксировано 539 970 случаев заражения, из них новых — 6902.

Мир

  • Всего зафиксировано более 57 млн случаев заражения, умерли более 1 363 000 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает временного ослабления карантина для празднования Рождества.
  • В ВОЗ заявили, что за последний месяц выявлено больше случаев заражения, чем за полгода.
  • Власти Сеула заявили о начале третьей волны коронавируса в столице.
  • Трехдневный траур объявили в Сербии в связи со смертью патриарха Иринея из-за COVID-19.
Теги
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