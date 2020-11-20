Директора школы в Архангельске отстранили от работы после обрушения потолка на детей

ТАСС, 20 ноября. Власти Архангельской области отстранили от работы директора общеобразовательной школы №22 после инцидента с обрушением части потолка на школьников во время урока. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Во время происшествия в учебном кабинете шел урок географии у десятиклассников. Упавшие плитки подвесного потолка задели двоих ребят, директор школы Ольга Уткина оперативно отвезла ребят в травматологическое отделение Первой городской клинической больницы. У девочки небольшая царапина, у мальчика диагностирован незначительный ушиб. Директор школы должна дать пояснение по этому вопросу, на период проведения процессуальной проверки она отстранена от исполнения своих обязанностей", - отмечается в сообщении.

По данным городских властей, предварительно причиной обрушения части потолка стала протечка.

"[Она возникла] из-за вскрытия кровли для проведения ремонта. Старая штукатурка, оставленная в свое время при монтаже подвесного потолка, намокла и обрушилась, потянув за собой плиты подвесной конструкции. Могло способствовать обрушению и передвижение рабочих по деревянному потолочному перекрытию. Доски, по которым должны были перемещаться рабочие, проложены не по всем потолочным балкам, а значит, передвижение осуществлялось и непосредственно по самому потолочному перекрытию, что могло вызывать вибрацию", - говорится в сообщении.

Власти региона также планируют провести проверку во всех образовательных учреждениях, где сейчас ведутся ремонты.