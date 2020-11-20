В Тюменской области продлили запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий

ТЮМЕНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Тюменские власти приняли решение продлить запрет на проведение спортивных, массовых мероприятий до 6 декабря, сообщил в пятницу региональный оперативный штаб.

"До 6 декабря продлен запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в помещениях государственных или муниципальных организаций", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что данный запрет не распространяется на мероприятия в сфере культуры, спортивной, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в частных помещениях с одновременным участием менее 50 человек.

С 6 октября в Тюменской области наблюдается рост заболеваемости, когда было зарегистрировано более 100 случаев заражения за сутки. В связи этим в Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, который они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 22 ноября, с 16 ноября по 15 января в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

По данным оперативного штаба, на 20 ноября 2020 года общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составило 16 580 человек, выздоровели 11 258, умерли 117.