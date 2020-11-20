Власти Петербурга планируют организовать круглосуточное тестирование на коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют перевести лаборатории, которые проводят тестирование на наличие коронавируса, на круглосуточный режим работы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

"Вице-губернатор поручил выполнить все необходимые действия для оптимизации работы лабораторий города. В ближайшее время будет решен вопрос о переводе всех государственных лабораторий на круглосуточный режим", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Петербурга, сейчас в городе работают 48 лабораторий, которые проводят ПЦР-диагностику на новый коронавирус. В среднем в Петербурге проводится более 33 тыс. ПЦР-исследований на COVD-19 в сутки. Пиковые значения - более 40 тыс. анализов в сутки.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что из городского бюджета также было выделено 34,2 млн рублей на дооснащение пяти диагностических лабораторий в районах, сейчас закупается оборудование. Также 100 млн рублей выделено на закупку тест-систем на коронавирус районным лабораториям и трем стационарам - на выявление антигена.

По последним данным, в Петербурге выявили 92 794 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 54 429 человек, умерли 4 826 пациентов. За последние сутки в городе выявили 2 394 случая заражения - максимум за время пандемии.