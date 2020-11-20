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Власти Петербурга намерены формировать спрос на семейные путешествия на личном транспорте

Председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев отметил, что Петербург имеет все шансы стать одним из самых привлекательных городов для российских и международных автотуристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга планирует провести маркетинговую кампанию вокруг бренда "Серебряное ожерелье России" (объединяет маршруты Северо-Запада страны) с целью формирования спроса на семейные поездки на личном автотранспорте. Как сообщили в пятницу в пресс-службе комитета, об этом заявил его председатель Сергей Корнеев в рамках Международного форума по автотуризму в Суздале.

"Санкт-Петербург нацелен на проведение маркетинговых мероприятий под единым брендом "Серебряное ожерелье России" для формирования спроса на семейные путешествия на личном транспорте. Как сказал Сергей Корнеев, сейчас необходимо и возможно создавать комфортные условия для автомобильного туризма, привлекать инвестиции в развитие инфраструктуры, включая создание и развитие автокемпингов, специализированных многофункциональных придорожных зон отдыха, в особенности в связи с развитием федеральной автомобильной дороги М11 и других федеральных трасс", - говорится в сообщении.

Корнеев отметил, что маршруты "Серебряного ожерелья" оказались в этом году "востребованы как никогда". Вместе с тем он считает, что сегмент автопутешествий "мог бы в этом году вырасти еще больше, если бы было больше информации". По его словам, за несколько лет существования проекта логистика между Петербургом и другими регионами-участниками качественно улучшилась, что положительно отражается на развитии сопутствующей инфраструктуры, в том числе придорожной.

"Сейчас проводится работа по дальнейшему развитию маршрутов по "Серебряному ожерелью", в рамках которого наш город будет являться ключевым объектом притяжения гостей как межрегиональный и международный хаб, дестинация, отвечающая всем международным требованиям по обеспечению безопасного и комфортного туризма и отдыха, развития всех перспективных видов туризма, в том числе и автомобильного", - привели в пресс-службе слова Корнеева. По его мнению, Петербург имеет все шансы стать одним из самых привлекательных городов для российских и международных автотуристов.

20-21 ноября в Суздале проходит первый Международный форум по автотуризму. Мероприятие проводится в рамках подготовки к Международному фестивалю FICC International Rally, который пройдет в России в 2022 году. Организаторы считают, что фестиваль позволит раскрыть туристский потенциал России для нескольких миллионов автопутешественников из стран Европы, Турции и Китая, а также придаст импульс активному развитию автотуризма для многих регионов России.

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РоссияСанкт-Петербург
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