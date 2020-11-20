Власти Петербурга намерены формировать спрос на семейные путешествия на личном транспорте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга планирует провести маркетинговую кампанию вокруг бренда "Серебряное ожерелье России" (объединяет маршруты Северо-Запада страны) с целью формирования спроса на семейные поездки на личном автотранспорте. Как сообщили в пятницу в пресс-службе комитета, об этом заявил его председатель Сергей Корнеев в рамках Международного форума по автотуризму в Суздале.

"Санкт-Петербург нацелен на проведение маркетинговых мероприятий под единым брендом "Серебряное ожерелье России" для формирования спроса на семейные путешествия на личном транспорте. Как сказал Сергей Корнеев, сейчас необходимо и возможно создавать комфортные условия для автомобильного туризма, привлекать инвестиции в развитие инфраструктуры, включая создание и развитие автокемпингов, специализированных многофункциональных придорожных зон отдыха, в особенности в связи с развитием федеральной автомобильной дороги М11 и других федеральных трасс", - говорится в сообщении.

Корнеев отметил, что маршруты "Серебряного ожерелья" оказались в этом году "востребованы как никогда". Вместе с тем он считает, что сегмент автопутешествий "мог бы в этом году вырасти еще больше, если бы было больше информации". По его словам, за несколько лет существования проекта логистика между Петербургом и другими регионами-участниками качественно улучшилась, что положительно отражается на развитии сопутствующей инфраструктуры, в том числе придорожной.

"Сейчас проводится работа по дальнейшему развитию маршрутов по "Серебряному ожерелью", в рамках которого наш город будет являться ключевым объектом притяжения гостей как межрегиональный и международный хаб, дестинация, отвечающая всем международным требованиям по обеспечению безопасного и комфортного туризма и отдыха, развития всех перспективных видов туризма, в том числе и автомобильного", - привели в пресс-службе слова Корнеева. По его мнению, Петербург имеет все шансы стать одним из самых привлекательных городов для российских и международных автотуристов.

20-21 ноября в Суздале проходит первый Международный форум по автотуризму. Мероприятие проводится в рамках подготовки к Международному фестивалю FICC International Rally, который пройдет в России в 2022 году. Организаторы считают, что фестиваль позволит раскрыть туристский потенциал России для нескольких миллионов автопутешественников из стран Европы, Турции и Китая, а также придаст импульс активному развитию автотуризма для многих регионов России.