ВОЗ пока не может сказать, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом

ЖЕНЕВА, 20 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не может подтвердить выводы британских ученых о том, что люди, переболевшие коронавирусом, с высокой степенью вероятности защищены от повторного инфицирования в течение полугода. "Необходимы дополнительные исследования", - заявила в пятницу на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Ранее к соответствующим выводам пришли ученые Оксфордского университета. В основу опубликованного ими исследования легли анализы на наличие антител к коронавирусу, взятые у более чем 12 тыс. медицинских работников одной из самых больших больниц в Европе. Полученные ими данные свидетельствуют, что большинство людей защищены от повторного заражения в течение как минимум шести месяцев.

По словам ван Керкхове, "результаты этого исследования - это хорошие новости". "Пандемии уже почти год, - отметила она. - И на протяжении всего этого времени мы пытаемся понять, как инфекция реагирует на организм с точки зрения выработки антител и нейтрализации вируса".

"Это исследование подтверждает то, что мы знаем, - заметила эксперт. - Люди, которые были инфицированы, вырабатывают антитела в течение одной-двух недель инфекции, и защита сохраняется в течение многих месяцев. Однако для того, чтобы понять, в течение какого периода сохраняется эта иммунная защита, нужно наблюдать за пациентами в течение большего периода времени".

Ван Керкхове добавила, что по всему миру проводятся и другие подобные исследования, которые в конечном счете должны способствовать тому, чтобы внести ясность в данный вопрос.