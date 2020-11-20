Псковские власти продлили карантин по коронавирусу до 6 декабря

ПСКОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области продлили карантин по коронавирусу до 6 декабря, также до этой даты продлили обязательную самоизоляцию для пожилых граждан. Об этом в пятницу сообщила начальник правового управления администрации области Наталья Волкова в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Администрацией области получено предписание Управления Роспотребнадзора по Псковской области, в соответствии с которым сегодня в антикоронавирусный указ внесены изменения. Во-первых, ограничительные мероприятия (карантин) продлеваются до 6 декабря 2020 года. Во-вторых, установленные ранее до 22 ноября требования по самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше продлеваются на две недели, до 6 декабря", - сказала Волкова.

Кроме того, по ее словам, власти региона рекомендовали всем работодателям "воздержаться от направления в командировки сотрудников на территории других субъектов РФ и за пределы РФ".

"У нас много людей старшего поколения, которые занимают активную жизненную позицию и большое количество важных и крайне необходимых мероприятий проводят, которые в том числе направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, оказание социальной помощи людям, минимизацию последствий коронавирусной инфекции. <…> Мы не стали сильно забегать вперед и продлевать ограничительные меры до 15 января, как делают некоторые регионы. Мы определили, что 6 декабря у нас будет дата очередного заседания штаба. Делаем все для того, чтобы обстановка максимально быстро нормализовалась, посмотрим, как будет выглядеть картинка", - сказал губернатор Михаил Ведерников, комментируя принятые изменения.

В регионе выявлено 10 699 случаев заражения, 5 650 человек выздоровели, 72 пациента умерли. Власти области из-за угрозы распространения инфекции перевели на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых граждан, а также запретили проводить массовые мероприятия. По прогнозам губернатора, в регионе празднование Нового года пройдет без массовых мероприятий.