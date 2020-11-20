Ярославская облдума поддержала автоматическое продление мер соцподдержки до марта

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты Ярославской областной думы единогласно поддержали законопроект, позволяющий автоматически продлить получение мер поддержки многодетным малообеспеченным семьям до 1 марта 2021 года. Об этом в пятницу по итогам заседания сообщила пресс-служба облдумы.

"Сегодняшним законопроектом мы продлили получение этих мер для данных категорий граждан до 1 марта 2021 года без дополнительного сбора документов. То есть право на получение льгот продлевается автоматически", - цитирует пресс-служба заместителя председателя облдумы Николая Александрычева.

В соответствии с законопроектом, льготы также будут восстановлены для 280 семей, которым с 1 октября было отказано в получении соцподдержки. Причиной стало то, что их доходы превысили определенный законом размер.

"На заседании думы был утвержден новый размер прожиточного минимума пенсионера в Ярославской области - 9 231 рублей, что почти на 500 рублей больше ранее установленного на 2021 год", - сообщает пресс-служба. Пенсионеры, доход которых не превышает величину прожиточного минимума в регионе, будут получать выплаты за счет средств Пенсионного фонда РФ.

В проекте закона "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" на социальную поддержку населения в рамках государственных программ предусмотрено более 12 млрд рублей. На выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет будут направлены 1,477 млрд рублей, на выплаты при рождении третьего и последующего детей предусмотрено 623 млн рублей.