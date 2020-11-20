Все детские сады и школы Ижевска планируют перевести на новую систему ночной охраны

ИЖЕВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Ижевска планируют перевести все детские сады и школы на новую систему ночной охраны - с использованием датчиков дыма, движения и фиксации оставленных предметов, сообщается в пятницу на сайте муниципалитета.

"В Ижевске разрабатывается проект об организованном переводе школ и детских садов на новую систему ночной охраны. Проект предполагает установку в организациях датчиков дыма, движения, датчиков фиксации оставленных предметов. Все наблюдение будет вестись в автоматическом режиме, после поступившего тревожного сигнала будет произведен выезд спецотряда на место. Введение охранного видеонаблюдения исключит факторы угрозы жизни и здоровью работников учреждений, а достаточное количество точек видеонаблюдения позволит одновременно держать в поле зрения всю территорию и контролировать безопасность здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что техзадание на оказание услуг предполагает на первоначальном этапе создание всей необходимой инфраструктуры за счет подрядной организации. Рассматривается трехлетний период заключения муниципальных контрактов. Депутат Госсовета республики Надежда Онищенко сообщила, что сейчас расходы на оплату труда сторожей на трехлетний период составляют 772 млн рублей, из них 729 млн рублей - средства республиканского бюджета, остальные - средства бюджета города. При внедрении проекта расходы на аутсорсинг ориентировочно составят 586 млн рублей. Сэкономленные средства могут быть направлены на улучшение системы пожаротушения, обновление систем водоснабжения и водоотведения в учреждениях образования.

"Изменения в подходе охраны наших учреждений продиктованы временем и развитием технологий. Они позволяют отследить любое движение как внутри здания, так и за ее пределами. И не использовать эти возможности было бы неразумно. Проект, который предлагается реализовать, - это безопасность наших детей", - цитирует пресс-служба заместителя главы администрации города по социальной политике Дмитрия Чистякова.