Киев внес Максима Фадеева в список лиц, угрожающих нацбезопасности

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности страны внесло российского композитора и продюсера Максима Фадеева в так называемый черный список лиц, угрожающих национальной безопасности. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"11 ноября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины (СБУ) о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева. Соответствующим приказом министерства от 19 ноября российский музыкант был включен в этот перечень", - говорится в сообщении.

Согласно украинскому законодательству, министерство культуры вносит изменения в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности, на основании обращений СБУ, Совета национальной безопасности и обороны Украины и Нацсовета по ТВ.

В настоящий момент в список лиц, которые, по мнению украинских властей, представляют угрозу безопасности страны, включены 155 российских деятелей культуры, среди которых режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Наталья Варлей, певец Лев Лещенко.

Украина также запрещает въезд и рядовым гражданам России. По данным СБУ, в течение 2019 года пограничники не впустили в страну более 7 тыс. россиян, в частности, по причине посещения ими Крыма.