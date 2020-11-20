В Кировской области свободно 20% коечного фонда для пациентов с коронавирусом

КИРОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Число инфекционных коек в Кировской области с начала года увеличено с 476 до 4 605, при этом 20% коечного фонда остается свободным, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

"Наличие свободных мест в инфекционных госпиталях ежедневно мониторируется, удерживается на уровне 20%", - цитирует пресс-служба первого зампреда правительства региона Дмитрия Курдюмова.

По его словам, с начала года количество инфекционных коек увеличено с 476 до 4 605. При этом в регионе сохранена действующая лечебная сеть и объем оказания медицинской помощи по другим профилям.

Диагностику в регионе проводят пять лабораторий, расположенных в областном центре. С начала пандемии выполнено более 779,6 тыс. исследований, обследованы более 466 тыс. человек, ежедневно выполняется до 8 тыс. тестов на COVID-19 (летом показатель составлял до 3 тыс. тестов).Также работают 16 государственных компьютерных томографов, в сутки выполняется более 800 исследований органов грудной клетки у больных COVID-19.

В Кировской области, где в начале прошлого месяца выявляли ежедневно более 70 случаев заражения коронавирусом, с октября отмечается рост заболеваемости. По состоянию на 20 ноября в Кировской области за сутки выявлено 222 новых случая коронавируса. На стационарном лечении находятся 3 916 человек, в амбулаторных условиях проходят лечение 12 502 пациента. В регионе до 14 декабря запрещены массовые мероприятия, мероприятия с очным участием граждан, действует масочный режим, детям запрещено посещение торговых центров без родителей. При этом работают кафе и рестораны с 6:00 до 23:00, открыты магазины площадью до 800 кв. метров, работает сфера услуг и образовательные учреждения, с ограничением - театры, кинотеатры и концертные залы, школьники учатся очно.