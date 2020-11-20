В Севастополе запустили центр приема обращений от жителей

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Центр управления регионом, где будут принимать сообщения и жалобы горожан, открылся в Севастополе, сообщил в пятницу губернатор Михаил Развожаев на своей странице в социальной сети Instagram.

"Центр управления регионом - это место, где аккумулируются всевозможные способы обратной связи горожан с властью. Мы уже год работаем в соцсетях, что называется, в ручном режиме. В своих аккаунтах лично отмечаю исполнителей и потом спрашиваю отчеты. Теперь же любой человек сможет обратиться к властям через МФЦ, социальные сети органов власти, мой аккаунт и через специальное приложение на мобильном телефоне "Госуслуги.ПОС", которое сегодня начало работать, где можно будет с геометкой указать и описать проблему (неубранный мусор, яма на дороге, отсутствие освещения и тому подобное)", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что также можно оставить сообщение на сайте правительства, найти специальный виджет, авторизоваться и оставить сообщение на специальной платформе. "Все эти обращения теперь попадают в одну систему. Далее операторы переносят информацию на специальную карту. Все обращения дифференцируются по направлениям, определяется исполнитель, который должен не просто ответить, а решить вопрос. Кроме этого, ЦУР должен будет проверить качество решения проблемы", - отметил Развожаев.

По его словам, срок решения проблемы будет составлять 10 дней, в более сложных ситуациях - до 30 дней. Информация остается в программе, и не будет снята с контроля, пока проблема не решена или не объяснено, как она будет решаться. Только после этого задача может быть закрыта. В настоящее время к службе подключено более 200 исполнителей - департаменты, управляющие компании и другие структуры, которые участвуют в решении тех или иных задач.

Развожаев добавил, что центр создан по поручению президента Владимира Путина. До 1 декабря такие структуры должны появиться во всех регионах страны для оперативной работы с обращениями и жалобами населения.