Город Учжишань на Хайнане попал в список лучших кислородных курортов Китая

ХАЙКОУ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Китая внесли город Учжишань на Хайнане в список лучших национальных курортов с повышенным уровнем кислорода. Об этом говорится заявлении, распространенном Метеорологическим управлением Китая.

Как уточнила газета "Хайнань жибао", правительство решило объявить этот населенный пункт городом с наилучшей экологией после того, как компетентные учреждения проанализировали ключевые параметры, подтверждающие наличие высокого качества воздуха и водных ресурсов.

Согласно подсчетам экологов, в среднем более 350 дней в году в Учжишане оказались благоприятными для здоровья в связи с отсутствием там каких-либо вредных факторов, представляющих опасность для человека. "Наш город обеспечит сохранность природного потенциала ради народного благосостояния. Мы будем твердо придерживаться стратегии развития, нацеленной на охрану окружающей среды, и применим самые жесткие меры для того, чтобы уберечь экологию", - сообщила администрация города.

Город Учжишань в центральной части Хайнаня получил свое наименование благодаря находящемуся поблизости хребту, имеющему пять возвышенностей. В связи с чем его и прозвали "пятипалый". Это самый большой горный массив острова, достигающий в высоту 1 867 м. Примерно 86% прилегающей к нему территории покрывают густые тропические леса.