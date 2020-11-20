Архангельские власти запустят СМС-информирование о результатах тестирования на коронавирус

ТАСС, 20 ноября. Власти Архангельской области, где общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к отметке в 28 тыс., запустят систему СМС-информирования граждан о результатах тестирования на эту инфекцию. Об этом в пятницу сообщил журналистам и.о. министра здравоохранения региона Александр Герштанский.

Президент России Владимир Путин 18 ноября назвал слишком долгим срок в 48 часов, отведенный для получения результата теста на коронавирусную инфекцию.

"Мы стараемся сократить время выполнения анализа до 36 часов, у нас идет 24 часа на информирование пациента, если результат положительный, о том, чтобы он соблюдал режим самоизоляции. В настоящий момент по указанию губернатора прорабатывается с министерством связи возможность СМС-информирования пациентов, чтобы ускорить данный процесс и снизить риск несвоевременного доведения информации до пациентов с положительными результатами, и тем более с отрицательными", - сказал Герштанский.

Он также добавил, что в регионе за счет областного бюджета продолжается обеспечение лекарствами пациентов на амбулаторном лечении. "Порядка 3 тыс. рецептов выписано, они все реализованы. С 23 [ноября] будут поступать первые лекарственные препараты, которые были приобретены на средства федерального бюджета. Также еще большее количество пациентов, которые будут находиться на амбулаторном лечении дома, будут получать эти льготные рецепты, и врачи будут выдавать эти препараты", - уточнил чиновник.

С начала пандемии в Архангельской области выявлено 27 983 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлены 332 новых случая. Среди заболевших больше всего жителей Архангельска и Северодвинска. В настоящее время 9 054 человека проходят лечение, 18 818 - уже поправились. За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 441 человек.