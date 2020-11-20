В Новгородской области открыли центр управления регионом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 ноября. /ТАСС/. Центр управления регионом открылся в Новгородской области в пятницу. Его задача - аккумулировать обращения граждан, поступающие властям из различных источников, в том числе социальных сетей, чтобы повысить оперативность решения поднятых жителями вопросов, сообщил журналистам после открытия центра губернатор региона Андрей Никитин.

"У нас был "Вечевой колокол" (портал, на котором жители области могут опубликовать предложения по улучшению жизни в регионе), система письменных обращений граждан, обращения в интернете. Сводилось это вручную. Сейчас эта система [Центр управления регионом] подключена к федеральной, - это единое централизованное решение, которое, надеюсь, позволит коллегам принимать решения быстрее, а мне позволит видеть те участки, где постоянные сбои происходят", - сказал Никитин.

По информации пресс-службы правительства области, задача новой структуры - координировать работу по мониторингу и обработке всех видов обращений жителей области. Как уточнил Никитин журналистам, основной результат, который должно почувствовать население - быстрота реакции на озвученные проблемы. "Те вопросы, которые людей волнуют, должны решаться значительно быстрее", - добавил он.

Сотрудники центра будут вести работу по восьми направлениям: "Дороги", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Твердые коммунальные отходы", "Здравоохранение", "Образование", "Социальная сфера", "Транспорт", "Энергетика".