В Праге снесли пьедестал демонтированного памятника маршалу Ивану Коневу

ПРАГА, 20 ноября. /ТАСС/. Пьедестал, на котором на площади Интербригады в районе Прага-6 с мая 1980 года по 3 апреля 2020 года стоял памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, в пятницу был снесен по распоряжению муниципальных властей. Посольство РФ в Чехии в размещенном в Facebook комментарии призвало чешскую сторону предпринять шаги по возвращению ситуации в правовое русло и выполнению ею обязательств по международным соглашениям.

"На площади Интербригады в городском районе Прага-6 снесен пьедестал монумента маршала Ивана Степановича Конева, бронзовая скульптура которого была демонтирована в апреле. Таким образом, памятник полководцу оказался окончательно уничтожен", - отмечается в сообщении.

Маршал Конев в мае 1945 года командовал в ходе Пражской наступательной операции Красной Армии войсками 1-го Украинского фронта, подразделения которого первыми вошли в чехословацкую столицу и спасли ее от уничтожения. Именно за эти заслуги в 1980 году ему здесь был воздвигнут памятник.

"И именно поэтому на данный военно-мемориальный объект в полной мере распространяется международно-правовая защита, вытекающая из положений российско-чешского Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года. Снос памятника является его прямым нарушением", - подчеркивается в комментарии.

"В очередной раз настоятельно призываем чешскую сторону предпринять шаги по возвращению ситуации в правовое русло и выполнению своих обязательств. С этой целью были инициированы российско-чешские межгосударственные консультации. О готовности к их незамедлительному началу российская сторона заявила еще полгода назад. К сожалению, наши чешские партнеры от диалога в данном формате до сих пор уклоняются", - заявило дипломатическое представительство России.

Памятник маршалу Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию со стороны президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Его планируют передать в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".