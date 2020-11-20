Священный синод постановил переименовать единственный мужской монастырь Ярославля

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Единственный мужской монастырь Ярославля будет переименован из Кирилло-Афанасиевского в Спасо-Афанасиевский. Об этом говорится в журналах заседания Священного синода, опубликованных на сайте Московского Патриархата в пятницу.

"В связи с прошением Преосвященного митрополита Ярославского и Ростовского Вадима переименовать Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь города Ярославля в Спасо-Афанасиевский Ярославский мужской монастырь города Ярославля", - говорится в сообщении на сайте.

Ярославский Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь получил свое наименование в честь александрийских архиепископов, святителей Афанасия и Кирилла. Обитель была основана примерно в 1615 году, она является единственным мужским монастырем в Ярославле. По информации Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, непосредственной причиной открытия обители считается обретение чудотворной иконы Спаса Нерукотворного, которая в советское время не находилась в монастыре. В 2019 году была восстановлена колокольня церкви Спаса Нерукотворного, которая в течение 90 лет оставалась без трех верхних ярусов, разобранных по решению властей в 1929 году.