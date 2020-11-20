Посол РФ заявил, что вакцина "Спутник V" вызывает большой интерес у граждан Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Аргентине получает множество писем от жителей южноамериканской республики, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в пятницу глава диппредставительства Дмитрий Феоктистов.

"На данный момент все, что касается российской вакцины "Спутник V", находится в фокусе внимания руководства Аргентины, прессы и, конечно, рядовых граждан, многие из которых хотели бы сделать прививку российским препаратом, о чем они пишут в своих обращениях в наше посольство", - сказал он журналистам.

Феоктистов отметил, что аргентинские власти в настоящее время активно обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций [РФПИ] "конкретные параметры будущих поставок вакцины". "Параллельно ведутся переговоры на региональном уровне", - отметил посол. По его данным, продолжаются контакты между РФПИ и правительством провинции Огненная Земля, которое ранее заявило, что хотело бы производить вакцину на своей территории. "Как мы понимаем, ввиду технических и логистических трудностей совместное производство "Спутник V" на производственных мощностях провинции требует дополнительной проработки", - сказал Феоктистов.

Посол сообщил, что российская сторона продолжает ожидать визита в Москву президента Аргентины Альберто Фернандеса. "Что касается сроков поездки, то здесь все зависит от того, как будет развиваться санитарно-эпидемиологическая обстановка", - добавил дипломат. Он отметил, что в ходе состоявшегося 6 ноября разговора Фернандес и президент РФ Владимир Путин обсудили не только поставки вакцины, но и "подтвердили нацеленность на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества по всем основным направлениям, включая торгово-экономическую сферу".

"Сейчас в проработке находится ряд инвестиционных проектов по линии госкорпорации "Росатом", "Трансмашхолдинга", РЖД, других компаний. Однако их реализация была объективно заторможена пандемией", - сказал Феоктистов.

Ранее президент Аргентины сообщил, что уже в декабре страна может получить 10 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, вакцины для южноамериканской республики будут произведены партнерами РФПИ в Индии, Китае и Южной Корее.