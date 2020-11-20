"Ведомости" оспорят решение Басманного суда по иску сенатора Керимова

МОСКВА, 20 ноября./ТАСС/. Газета "Ведомости" оспорит решение Басманного суда по иску сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе издания.

"Мы не согласны с решением Басманного суда и намерены оспорить его в установленном порядке", - цитирует пресс-служба генерального директора "Бизнес ньюс медиа" Михаила Нелюбина.

По его словам, апелляция в Мосгорсуд будет подана после получения решения суда первой инстанции и до ее рассмотрения материалы с сайта "Ведомостей" удалены не будут. Нелюбин подчеркнул, что издатель будет добиваться отказа в иске. "Мы считаем удовлетворение предъявленных истцом требований в части удаления архивного материала абсурдом, а само решение - прецедентом, способным крайне негативно повлиять на развитие медиаотрасли как таковой", - отметил он.

20 ноября 2020 года Басманным судом исковые требования удовлетворены, в части взыскания морального вреда в пользу истца с Давыдовой - взыскать 1 000 рублей, с юридических лиц - по 10 000 рублей, также с ответчиков взыскана государственная пошлина в 1 200 рублей.

Как говорится на сайте "Ведомостей", поводом для иска стала публикация в газете материала от ноября 2017 года "Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень", по иску также соответчиками были указаны и "Собеседник" и физическое лицо - пользователь Facebook Наринэ Давыдова. Они сделали репосты этой статьи.

ТАСС запросил комментарий издания "Собеседник".

Иск Керимова

20 ноября Басманный суд Москвы удовлетворил иск Керимова к газете "Ведомости", изданию "Собеседник" о защите чести и достоинства, а также деловой репутации. Он оспаривал в публикации одного из пользователей Facebook Наринэ Давыдовой, а также в интернет-изданиях "Ведомости" и "Собеседник" сведения, которые порочат его честь и достоинство. Сенатор просил признать их недействительными, обязать их удалить и опровергнуть.