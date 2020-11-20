В Белом доме пообещали доступ к 40 млн доз вакцины от коронавируса в США к концу года

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Администрация США прогнозирует, что к концу года американцам будут доступны 40 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни,

"Мы считаем, что 40 млн доз вакцины будут доступны к концу года, - сказала она. - Это невероятно, это самая быстро [созданная] вакцина в истории, невероятный прогресс. <...> Это стало возможным благодаря президенту [США Дональду Трампу]". Как ожидается, в первую очередь препарат получат самые уязвимые категории американских граждан.