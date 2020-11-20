Глава Совета раввинов Европы призвал создать орган, предупреждающий религиозный экстремизм

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал создать в Европе организацию для мониторинга того, чтобы религиозная жизнь не становилась средой развития терроризма. Об этом он заявил на онлайн-конференции СРЕ "Борьба с религиозным экстремизмом и терроризмом в Европе: что дальше" в пятницу.

"Должна быть [в Европе] специальная организация, проводящая мониторинг того, чтобы религиозная жизнь не использовалась как питательная сторона терроризма. В идеале гражданское общество должно себя регулировать, потому что если гражданское общество не будет себя регулировать, тогда правительство придет и будет регулировать гражданское общество", - сказал он на онлайн-конференции совета.

Гольдшмидт отметил, что после серии терактов последнего времени Европа должна обратить внимание на опасность религиозного экстремизма. "Сегодня после серии нападений в Европе, когда людям отрубали головы за то, что они говорили и из-за того, что они верят, <...> мы считаем, что Европа должна всерьез отнестись к вопросам религиозного экстремизма, и мы также должны отнестись к нему всерьез", - добавил он.

В последние недели в Европе произошло несколько терактов. 2 ноября сторонник террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) устроил стрельбу в Вене, погибли четыре человека, 22 получили ранения. 29 октября вооруженный ножом выходец из Туниса напал на прихожан церкви Нотр-Дам в центре Ниццы, погибли три человека. Вскоре после инцидента в Ницце нападения с применением холодного оружия произошли также в Авиньоне и у консульства Франции в Джидде в Саудовской Аравии. 16 октября 18-летний террорист убил в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин школьного учителя, который ранее продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo.