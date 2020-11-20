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Глава Совета раввинов Европы призвал создать орган, предупреждающий религиозный экстремизм

Должна быть организация, проводящая мониторинг того, чтобы религиозная жизнь не использовалась как питательная сторона терроризма, считает Пинхас Гольдшмидт

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал создать в Европе организацию для мониторинга того, чтобы религиозная жизнь не становилась средой развития терроризма. Об этом он заявил на онлайн-конференции СРЕ "Борьба с религиозным экстремизмом и терроризмом в Европе: что дальше" в пятницу.

"Должна быть [в Европе] специальная организация, проводящая мониторинг того, чтобы религиозная жизнь не использовалась как питательная сторона терроризма. В идеале гражданское общество должно себя регулировать, потому что если гражданское общество не будет себя регулировать, тогда правительство придет и будет регулировать гражданское общество", - сказал он на онлайн-конференции совета.

Гольдшмидт отметил, что после серии терактов последнего времени Европа должна обратить внимание на опасность религиозного экстремизма. "Сегодня после серии нападений в Европе, когда людям отрубали головы за то, что они говорили и из-за того, что они верят, <...> мы считаем, что Европа должна всерьез отнестись к вопросам религиозного экстремизма, и мы также должны отнестись к нему всерьез", - добавил он.

В последние недели в Европе произошло несколько терактов. 2 ноября сторонник террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) устроил стрельбу в Вене, погибли четыре человека, 22 получили ранения. 29 октября вооруженный ножом выходец из Туниса напал на прихожан церкви Нотр-Дам в центре Ниццы, погибли три человека. Вскоре после инцидента в Ницце нападения с применением холодного оружия произошли также в Авиньоне и у консульства Франции в Джидде в Саудовской Аравии. 16 октября 18-летний террорист убил в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин школьного учителя, который ранее продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo.

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