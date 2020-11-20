Эксперт: СМИ в условиях пандемии стали площадкой для прямого общения общества и властей

КАЗАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в стиль и формат работы СМИ, активное использование онлайн-площадок для проведения мероприятий позволяет всем людям присоединяться напрямую к круглым столам и сессиям форумов, аудиторией которых раньше были только эксперты и СМИ. Такое мнение высказала на практико-ориентированном семинаре для СМИ в Казани заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина.

"Пресс-центр ТАСС один из первых в этом году внедрил практику онлайн-мероприятий. Следующим этапом стало проведение прямых эфиров, когда представители власти или эксперты отвечали на вопросы не только СМИ, но и общества", - отметила она.

Самарина напомнила, что весной этого года, когда пандемия стала реальной угрозой, не успели сформироваться четкие рекомендации для школьников, пенсионеров, беременных и так далее. Люди начинали скупать продукты в магазинах и лекарства про запас, тревожность нарастала, а экспертных комментариев не было. "В этот момент крайне важно было обеспечить не только информирование о политических решениях, чтобы смягчить последствия коронавируса в РФ, но и ответить максимально адресно на вопросы россиян", - пояснила Самарина.

В последнюю неделю марта команда ТАСС запустила серию прямых эфиров с главными специалистами Минздрава России по разным профилям. Руководитель направления "Здравоохранения" ТАСС Инна Финочка в прямом эфире задавала вопросы россиян главному эпидемиологу России, специалистами по акушерству и гинекологии, вирусологам и специалистам ВОЗ. По оценкам ТАСС, охват эфиров составил более 20 млн человек.

"Все хотят общения, все хотят знать новости, цена новости сильно возрастает в этом неспокойном тревожном информационном поле. Возрастает как важность новостей, так и цена ошибки", - отметила заместитель главного редактора агентства.

По словам Самариной, ежедневно на информационных лентах ТАСС выходит около двух тысяч сообщений, треть из которых составляют новости из регионов. Выступая перед аудиторией в Казани, она отметила, что в реалиях сегодняшнего дня пресс-службам компаний, министерств и ведомств важно оперативно комментировать любые информационные поводы. "Информационное поле сейчас очень насыщенно событиями, зачастую, если не успеть дать комментарий или не обозначить свою позицию, на следующий день она уже не будет востребована, потому что другие события вытеснят ее из повестки", - уточнила она.