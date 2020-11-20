В Белореченском суде Краснодарского края назначили нового председателя

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в пятницу подписал указ о назначении судей федеральный судов. Новый председатель назначен, в частности, в Белореченском районном суде Краснодарского края, где ранее были прекращены полномочия руководителя из-за выявленных нарушений.

Согласно тексту документа, на шестилетний срок председателем Белореченского районного суда назначен Денис Якимчик, который до этого исполнял обязанности председателя суда на основании приказа председателя Верховного суда РФ. Судьей Белореченского суда Якимчик стал в 2016 году, следует из данных на сайте суда.

В марте квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия исполняющего обязанности председателя Белореченского районного суда И. А. Дадаш. По данным пресс-службы Краснодарского краевого суда, Дадаш без уважительной причины не ходила на работу 12 дней, а также, находясь официально на больничном, уехала из Краснодарского края.