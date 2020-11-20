Путин обновил состав комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленный состав Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести. Указ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести", - говорится в документе.

Председателем комиссии остался лидер Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" Валерий Востротин. Заместителями председателя стали помощник заместителя Минобороны РФ Александр Кирилин и начальник управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Валерий Кудинский.

Также в составе комиссии указаны начальник отдела международных связей общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов" Дмитрий Бабийчук, директор департамента кадровой политики МЧС России Григорий Мощик, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и др.