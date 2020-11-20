В Подмосковье продлили запрет на проведение массовых мероприятий со зрителями до 29 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Запрет на работу музеев и проведение массовых мероприятий со зрителями продлится в Московской области с 22 до 29 ноября включительно. Постановление губернатора опубликовано на сайте регионального правительства в пятницу.

Согласно документу, физкультурные, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия должны проводиться в регионе без участия зрителей до 29 ноября. Также на аналогичный срок запрещено посещение музеев. Ранее ограничения действовали до 22 ноября.

Кроме того, согласно постановлению, теперь повышенной температурой у человека считается температура выше 37 градусов.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России. Всего выявлено 100 937 случаев заражения, выздоровели 73 863 человека, умер 1 871.