Найденные в Северной Осетии многовековые останки могут разместить в стилизованном склепе

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии намерены разместить многовековые останки людей, найденные во время благоустройства территории древней Нузальской часовни, в стилизованном под старину склепе. Однако эту идею планируется обсудить со специалистами и общественностью, сообщил журналистам министр республики по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.

206 человеческих могил были обнаружены на территории Нузальской часовни, которая датируется XII веком и является объектом культурного наследия федерального значения. В 2018 году во время работ по благоустройству на территории памятника на глубине 35 сантиметров обнаружили детское захоронение. Все работы на участке приостановили, в 2020 году после получения финансирования на этом месте начались раскопки.

"Подрядная компания выступила с предложением построить на этом месте невысокий склеп, сделать его похожим на традиционные средневековые осетинские склепы и разместить там костный материал. Это соответствовало бы тому памятнику, который есть на территории. Предлагается также установить на этом месте мемориальную табличку", - сказал Цуциев.

Также в числе других выдвинутых предложений идея просто захоронить останки на прежнем месте, однако планы по дальнейшей реконструкции памятника делают это затруднительным. Доступ к части могил будет закрыт планируемой к постройке подпорной стеной. Еще одно предложение - передача останков в фонды Национального музея республики, это позволило бы проводить дальнейшие научные исследования.

Власти намерены запросить по этому вопросу и мнение коллег из Института археологии РАН. "Мы бы запросили их мнение, как поступить в данном случае, чтобы и с точки зрения закона, и с точки зрения человеческий этики найти компромисс", - отметил Цуциев. Итоговое решение планируется принять после проведения публичных слушаний и получения мнений общественных объединений.

Председатель комитета по охране и использованию объектов культурного наследия республики Эмилия Агаева в свою очередь отметила, что в части могил останки почти не сохранились, поскольку "почти тысячу лет на этой территории жили люди, которые вели хозяйство, у которых был домашний скот, все это находилось практически над этими захоронениями". "Сказать, чтобы там были найдены очень ценные артефакты, нельзя. Там не были захоронены представители царских фамилий, очень много было женских и детских захоронений, скорее всего, это были местные жители", - добавила она.