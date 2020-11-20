Мурманский техуниверситет будет готовить специалистов в сфере транспорта

МУРМАНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Мурманский государственный технический университет (МГТУ) будет готовить специалистов для транспортной отрасли в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве между вузом, правительством Мурманской области и Российским университетом транспорта (ранее - Московский институт инженеров транспорта), подписанного в пятницу в Москве в ходе "Транспортной недели - 2020". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"В рамках соглашения Российский университет транспорта (МИИТ) окажет МГТУ содействие в формировании новых для заполярного вуза направлений обучения - "Техника и технологии строительства" и "Техника и технологии наземного транспорта". От правительства региона свою подпись под соглашением поставил губернатор Андрей Чибис", - сказано в сообщении.

Отмечается, что конечной целью сотрудничества станет подготовка для организаций Мурманской области специалистов в сфере логистики, проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог, тоннелей и мостов, организации транспортного обслуживания населения, а также в сфере строительства уникальных зданий и сооружений.

"Транспорт, логистика - одна из ключевых отраслей экономики нашего региона. Кроме того, для Мурманской области, с ее расстояниями, с ее зависимостью от завозных товаров любая дорога - это "дорога жизни", а развитие дорожной сети - залог развития вообще. Нам как воздух нужны профессионалы в сфере дорожного хозяйства, организации транспортного обслуживания населения, строительства мостов и туннелей. Прекрасно, что наши ребята теперь смогут получать востребованные профессии, не уезжая в другие регионы", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Уточняется, что правительство региона берет на себя обязательство помочь МГТУ в материально-техническом оснащении новых кафедр, привлечь профессионалов из профильных организаций региона в качестве преподавателей, содействовать вузу в организации производственной практики для студентов и переподготовки работников областных дорожно-строительных и логистических организаций. Российский университет транспорта обязуется помочь вузу в составлении образовательных программ, консультировать коллег в вопросе оснащения лабораторий, а также обещает участие своих преподавателей в образовательном процессе.

Ранее губернатор Андрей Чибис представил проект трансформации МГТУ, который был признан лучшей региональной практикой по итогам защиты проектов участниками третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ. Кроме того, проект вошел в топ-лист самых перспективных инициатив форума "Сильные идеи для нового времени". Внедрение в программу новых образовательных программ по подготовке специалистов для работы в Арктике также является одним из направлений трансформации МГТУ.