В Петербурге 43 тыс. человек лечатся от коронавируса амбулаторно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Более 40 тыс. жителей Санкт-Петербурга на настоящий момент проходят лечение от коронавируса амбулаторно. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" губернатор города Александр Беглов.

"Сегодня только на амбулаторном лечении у нас находятся 43 тыс. человек, - сказал Беглов, отвечая на вопрос ведущей о оказании медпомощи в Петербурге. - Ведь должен приехать врач, подписать какие-то рекомендации, выписать лекарства, потому что без него их просто не выдадут. Конечно, врачей не хватает на сегодняшний день. Мы сейчас привлекаем волонтеров".

За волонтерами закрепляется по 20-30 человек, они обзванивают тех, кто лечится дома, сообщают сведения в поликлинику. По словам губернатора, нагрузка на систему здравоохранения остается довольно высокой: "Сегодня мы довели количество коек до 12 тысяч, начали строить стационары-трансформеры. <…> В декабре введем порядка 1 000 - 1 200 коек".

Комментируя ситуацию с санитарно-эпидемиологическими требованиями, Беглов сказал, что, "в основном, конечно, жители города соблюдают правила, но есть такой нигилизм, который ничем не взять просто". По его словам, это в особенности касается магазинов, метро, транспорта. "Это наносит, конечно, большой ущерб, потому что один просто-напросто бессимптомник, как мы называем, он не знает даже, что он болен, он не носит маску и вокруг может заразить 7, 8, 10 человек", - добавил он.

"Есть еще нарушения, конечно, в сфере общепита. <…> Ночные бары, ночные клубы, которые подпольно открываются, это тоже приносит определенные трудности в борьбе с ковидом", - сказал губернатор. Беглов отметил, что "хотя многие - коммунальные службы, транспорт, особенно учителя и врачи - работают с перегрузом", городские власти справляются с текущей ситуацией.

По последним данным, в Петербурге выявили 92 794 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 54 429 человек, умерли 4 826. За последние сутки в городе выявили 2 394 случая заражения - максимум за время пандемии.