Премьер Великобритании призвал обеспечить вакциной от коронавируса развивающиеся страны

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает необходимым обеспечить распространение вакцины от коронавируса в развивающихся странах. С соответствующим призывом глава британского правительства обратится к лидерам стран мира на онлайн-саммите Группы двадцати (G20) в предстоящие выходные.

Как говорится в речи Джонсона, выдержки из которой в субботу приводит его канцелярия, "Великобритания взяла на себя обязательство гарантировать равный для всех доступ к вакцине и надеется, что члены G20 коллективно поддержат данные усилия". Отмечается, что на сессии, посвященной борьбе с пандемией и восстановлению экономик, премьер Соединенного Королевства обратится к участникам саммита с просьбой присоединиться к международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса, когда таковые появятся.

"Если мы задействуем общие умственные силы и ресурсы G20, то мы сможем преодолеть последствия пандемии и построить лучшее будущее", - подчеркнул Джонсон в преддверии форума, который пройдет под председательством Саудовской Аравии. По его словам, "нынешний год стал самым глубоким в жизни потрясением для многих". "Наша судьба находится в наших руках. В марте страны G20 пообещали сделать все возможное ради спасения жизни людей. Мы должны придерживаться данного обещания", - заявил британский премьер-министр.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Всего в мире коронавирусом заразились более 56,9 млн человек, свыше 1,3 млн умерли.

Борьба с изменением климата

Как проинформировали в канцелярии Джонсона, еще одной темой, на которой глава британского кабмина заострит внимание участников саммита, станет борьба с изменением климата. "На этой неделе я представил план "зеленой промышленной революции" в Великобритании из 10 пунктов, который направлен на борьбу с климатическими изменениями и призван дать толчок экономическому развитию. Если бы мы были сегодня в Саудовской Аравии (до пандемии планировалось, что саммит G20 состоится в Эр-Рияде - прим. ТАСС), мы бы могли посетить новый город Неом, при начале строительства которого я присутствовал пару лет назад. Он построен в стране с огромными запасами углеводородов, но питается из возобновляемых источников энергии. Такой подход означает [обеспечение] более экологичного будущего для всех нас", - подчеркнул Джонсон.

В среду британские власти представили программу по защите окружающей среды, на реализацию которой будет выделено 12 млрд фунтов ($15,9 млрд). Инициатива, в частности, предполагает введение запрета на продажу новых легковых автомобилей и фургонов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, инвестиции в развитие средств общественного транспорта с нулевым содержанием вредных выбросов, увеличение мощности системы прибрежных ветряных электростанций до 40 ГВт за ближайшее десятилетие, создание четырех кластеров для улавливания и хранения углерода и перевод в рамках программы "Город на водороде" десятков тысяч домов на отопление водородом. Принимая подобные решения, правительство королевства стремится достичь амбициозной цели - добиться к 2050 году нулевого выброса парниковых газов антропогенного происхождения.

Саммит Группы двадцати под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда будет проходить с 21 по 22 ноября в онлайн-формате. Среди тем обсуждения - восстановление экономического роста после кризиса, вызванного пандемией. Кроме проблем, связанных с коронавирусом, на саммите будет обсуждаться ряд других вопросов, в частности инновации.